Боруссия хочет подписать 18-летнего игрока Фенербахче.

Руководство дортмундской Боруссии заинтересовалось 18-летним игроком Фенербахче Элифом Элмасом.

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По информации Sport Bild, контракт с македонским полузащитником помимо немецкого гранда хотят подписать Манчестер Сити, Фейеноорд и ПСВ.

В текущем сезоне Элмас провел 5 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что тренировку в общей группе дортмундской Боруссии провел именитый спринтер Усэйн Болт.

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