Боруссия Д нацелилась на юного талантливого игрока из Турции
Боруссия хочет подписать 18-летнего игрока Фенербахче.
Руководство дортмундской Боруссии заинтересовалось 18-летним игроком Фенербахче Элифом Элмасом.
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По информации Sport Bild, контракт с македонским полузащитником помимо немецкого гранда хотят подписать Манчестер Сити, Фейеноорд и ПСВ.
В текущем сезоне Элмас провел 5 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.
Ранее сообщалось, что тренировку в общей группе дортмундской Боруссии провел именитый спринтер Усэйн Болт.
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