Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Боруссия Д нацелилась на юного талантливого игрока из Турции

Комментариев: 0
Боруссия хочет подписать 18-летнего игрока Фенербахче.
Элиф Элмас
Элиф Элмас
instagram.com/elifelmas24/

Руководство дортмундской Боруссии заинтересовалось 18-летним игроком Фенербахче Элифом Элмасом.

Читай также: Споры, драки, удаления: Стамбульское дерби порадовало зрителей не только футболом

По информации Sport Bild, контракт с македонским полузащитником помимо немецкого гранда хотят подписать Манчестер Сити, Фейеноорд и ПСВ.

В текущем сезоне Элмас провел 5 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что тренировку в общей группе дортмундской Боруссии провел именитый спринтер Усэйн Болт.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Боруссия Д, чемпионат Германии по футболу, футбол, Элиф Элмас, Фенербахче, чемпионат Турции по футболу, трансфер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь