Руководство Баварии довольно игрой Хамеса Родригеса и готово выкупить права на игрока у Реала.

Полузащитник Реала Хамес Родригес, который перешел в Баварию на правах аренды, в конце сезона сможет выступать в Германии на постоянной основе.

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Несмотря на то, что аренда Хамеса рассчитана до лета 2019 года, Бавария планирует воспользоваться опцией выкупа колумбийского футболиста в конце текущего сезона, сообщает Marca.

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Немецкому клубу придется заплатить Реалу 42 миллиона евро. Сам Родригес уже дал согласие на совершение трансфера. По информации источника, представители Королевского клуба уведомлены о планах мюнхенцев.

В текущем сезоне Хамес провел 18 матчей в чемпионате Германии, забил 5 голов и выполнил 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что форвард Баварии Роберт Левандовски обратится к руководству с просьбой выставить его на трансфер.

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