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Левандовски обратится к Баварии с просьбой выставить его на трансфер - AS

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Роберт Левандовски твердо решил уйти из команды этим летом.
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Getty Images

Звездный форвард Баварии Роберт Левандовски хочет покинуть немецкий клуб несмотря на все попытки руководства оставить его в команде.

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Как сообщает AS, поляк планирует обратиться к руководству Баварии с просьбой выставить его на трансфер этим летом. Отмечается, что нападающий будет настаивать на переход в мадридский Реал.

В текущем сезоне Левандовски провел 25 матчей в чемпионате Германии, забил 23 гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, мадридский Реал хочет подписать Роберта Левандовски в летнее трансферное окно. В СМИ сообщалось, что сам футболист хочет уйти в испанский клуб.

Отмечалось, что председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге уверен, что Левандовски останется в команде. Кроме того, бывший игрок клуба Хаби Алонсо считает, что польскому форварду не нужно покидать клуб.

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Теги: Роберт Левандовски, Бавария, чемпионат Германии по футболу, футбол, вне игры, трансфер
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