Роберт Левандовски твердо решил уйти из команды этим летом.

Звездный форвард Баварии Роберт Левандовски хочет покинуть немецкий клуб несмотря на все попытки руководства оставить его в команде.

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Как сообщает AS, поляк планирует обратиться к руководству Баварии с просьбой выставить его на трансфер этим летом. Отмечается, что нападающий будет настаивать на переход в мадридский Реал.

В текущем сезоне Левандовски провел 25 матчей в чемпионате Германии, забил 23 гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, мадридский Реал хочет подписать Роберта Левандовски в летнее трансферное окно. В СМИ сообщалось, что сам футболист хочет уйти в испанский клуб.

Отмечалось, что председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге уверен, что Левандовски останется в команде. Кроме того, бывший игрок клуба Хаби Алонсо считает, что польскому форварду не нужно покидать клуб.

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