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Агент Клоппа считает, что тренер отлично может проявить себя в Баварии

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Агент наставника Ливерпуля считает, что Юрген Клопп идеально подходит мюнхенскому клубу.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Марк Косицке, который является агентом главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа, считает, что его клиент идеально подходит Баварии, однако подчеркнул, что специалист не намерен в ближайшее время менять место работы.

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“Работать в таком великом клубе Европы, как Бавария - это весьма привлекательно, но для этого очень много факторов должны сойтись воедино. Да, Бавария сейчас ищет тренера, но у Клоппа контракт с Ливерпулем до 2022 года и он еще не все сказал в Англии.

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И несмотря на то, что Юрген думает лишь о “красных“, он бы прекрасно подошел мюнхенцам. Он достаточно опытен и соответствует уровню этого клуба, как и клуб соответствует его уровню. Но сейчас этого не случится“, - приводит слова агента Goal.com.

Напомним, главный тренер Баварии Юпп Хайнкес покинет свой пост в конце сезона. Отмечалось, что представители клуба провели предварительные переговоры с наставником Тоттенхэма Маурисио Почеттино.

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Теги: Бавария, чемпионат Германии по футболу, Юрген Клопп, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол
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