Агент Клоппа считает, что тренер отлично может проявить себя в Баварии
Марк Косицке, который является агентом главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа, считает, что его клиент идеально подходит Баварии, однако подчеркнул, что специалист не намерен в ближайшее время менять место работы.
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“Работать в таком великом клубе Европы, как Бавария - это весьма привлекательно, но для этого очень много факторов должны сойтись воедино. Да, Бавария сейчас ищет тренера, но у Клоппа контракт с Ливерпулем до 2022 года и он еще не все сказал в Англии.
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И несмотря на то, что Юрген думает лишь о “красных“, он бы прекрасно подошел мюнхенцам. Он достаточно опытен и соответствует уровню этого клуба, как и клуб соответствует его уровню. Но сейчас этого не случится“, - приводит слова агента Goal.com.
Напомним, главный тренер Баварии Юпп Хайнкес покинет свой пост в конце сезона. Отмечалось, что представители клуба провели предварительные переговоры с наставником Тоттенхэма Маурисио Почеттино.
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