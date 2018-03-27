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Игрок Баварии предложил клубу купить Кейна, если уйдет Левандовски - СМИ

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Хамес Родригес решил, что может дать руководству Баварии совет относительно летних трансферов.
Хамес Родригес
Хамес Родригес
Getty Images

Полузащитник Хамес Родригес, который проводит в Баварии первый сезон на правах аренды, сделал руководству немецкого клуба совет по поводу трансферной политики.

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По информации Don Balon, колумбиец обратился к правлению Баварии и посоветовал им укрепить нападение. По мнению Родригеса, в случае, если клуб покинет Роберт Левандовски, то идеальной заменой на этой позиции будет форвард Тоттенхэма Харри Кейн.

Напомним, председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге выразил уверенность, что Роберт Левандовски останется в команде.

Отмечалось, что лидер Реала Криштиану Роналду также призвал руководство клуба подписать форварда Тоттенхэма Харри Кейна.

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Теги: Хамес Родригес, Бавария, Роберт Левандовски, чемпионат Германии по футболу, трансфер, Харри Кейн, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, футбол
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