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Легендарный игрок Баварии признался, что начинает терять терпение из-за контракта

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Арьен Роббен не может достигнуть договоренности с Баварией по поводу нового контракта.
Арьен Роббен
Арьен Роббен
Getty Images

Легендарный полузащитник Баварии Арьен Роббен рассказал о трудностях, связанных с подписанием нового соглашения с клубом, и пока не может дать ответ о своем футбольном будущем.

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"Я уже начинаю терять терпение, ведь по новому контракту с Баварией я никак не могу достигнуть договоренности. Это серьезная проблема для меня. И я не знаю, что буду делать в будущем.

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Когда ты достигаешь определенного возраста и закат твоей карьеры достаточно близко, то нужно принять верное решение. Но, если честно, я чувствую себя хорошо и как минимум год смогу выступать на высоком уровне", - приводит слова Роббена BR Sport.

Соглашение 34-летнего хавбека истекает летом 2018 года.

Напомним, Бавария обещала принять решение по Арьену Роббену и Франку Рибери весной 2018 года.

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Теги: Арьен Роббен, Бавария, чемпионат Германии по футболу, футбол, контракт
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