Карл-Хайнц Румменигге не сомневается,что Роберт Левандовски в следующем сезоне будет выступать за Баварию.

Председатель совета директоров Баварии Карл-Хайнц Румменигге высказался относительно слухов об уходе из команды форварда Роберта Левандовски.

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"Роберт - очень важная часть нашей команды. Возможно, он является лучшей "девяткой" в Европе. Я с огромной радостью приму пари о том, что Левандовски будет играть за Баварию в следующем сезоне.

Против нашей воли никто не сможет купить футболиста. Роберт 100% будет с нами", - приводит слова Румменигге Kicker.

Ранее сообщалось, что Карла-Хайнца Румменигге беспокоят способы, которыми английские клубы ищут нового Лионеля Месси.

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