Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Председатель правления Баварии готов поспорить, что Левандовски останется в клубе

Комментариев: 0
Карл-Хайнц Румменигге не сомневается,что Роберт Левандовски в следующем сезоне будет выступать за Баварию.
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Getty Images

Председатель совета директоров Баварии Карл-Хайнц Румменигге высказался относительно слухов об уходе из команды форварда Роберта Левандовски.

Читай также: Бавария готова отпустить Левандовски и ищет ему замену - СМИ

"Роберт - очень важная часть нашей команды. Возможно, он является лучшей "девяткой" в Европе. Я с огромной радостью приму пари о том, что Левандовски будет играть за Баварию в следующем сезоне.

Против нашей воли никто не сможет купить футболиста. Роберт 100% будет с нами", - приводит слова Румменигге Kicker.

Ранее сообщалось, что Карла-Хайнца Румменигге беспокоят способы, которыми английские клубы ищут нового Лионеля Месси.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Роберт Левандовски, Карл-Хайнц Румменигге, Бавария, чемпионат Германии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь