Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бавария готова отпустить Левандовски и ищет ему замену - СМИ

Комментариев: 0
Мюнхенский клуб рассматривает кандидатуры на место форварда Роберта Левандовского.
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
instagram.com/_rl9/

Руководство Баварии готовится к уходу лидера команды Роберта Левандовски в мадридский Реал. Мюнхенцы начали поиски нового центрального форварда, который смог бы заменить польского футболиста.

Читай также: Тренер Баварии сообщил команде, что уйдет с поста в конце сезона

Как сообщает Marca, главным претендентом на это место является Тимо Вернер, защищающий цвета РБ Лейпцига. Сумма трансфера оценивается приблизительно в 60 миллионов евро.

Читай также: Экс-игрок Баварии: Левандовскому лучше оставаться в команде

Отмечается, что Бавария рассматривает и более дорогой вариант усиления - главного бомбардира Тоттенхэма Харри Кейна. Однако этому трансферу может помешать главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино и стоимость в размере 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер Реала Зинедин Зидан одобрил трансфер Роберта Левандовски, который может заменить Карима Бензема.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Роберт Левандовски, Бавария, чемпионат Германии по футболу, Тимо Вернер, Харри Кейн, трансфер, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь