Мюнхенский клуб рассматривает кандидатуры на место форварда Роберта Левандовского.

Руководство Баварии готовится к уходу лидера команды Роберта Левандовски в мадридский Реал. Мюнхенцы начали поиски нового центрального форварда, который смог бы заменить польского футболиста.

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Как сообщает Marca, главным претендентом на это место является Тимо Вернер, защищающий цвета РБ Лейпцига. Сумма трансфера оценивается приблизительно в 60 миллионов евро.

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Отмечается, что Бавария рассматривает и более дорогой вариант усиления - главного бомбардира Тоттенхэма Харри Кейна. Однако этому трансферу может помешать главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино и стоимость в размере 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер Реала Зинедин Зидан одобрил трансфер Роберта Левандовски, который может заменить Карима Бензема.

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