Усэйн Болт потренировался с игроками дортмундской Боруссии.

Усэйн Болт прибыл на просмотр в Боруссию Д twitter.com/BVB

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт прибыл на тренировочную базу дортмундской Боруссии и провел свою первую тренировку с игроками команды.

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Легендарный спринтер на своей страничке в Twitter поделился фотографиями с занятия. Просмотр в Боруссии ямайцу организовал общий спонсор - всемирноизвестная компания Puma.

В пятницу, 23 марта, состоится открытая тренировка Усэйна Болта с Боруссией, которая будет транслироваться в Facebook и на YouTube.

Ранее сообщалось, что Усэйн Болт показал видео с тренировок, на котором он забил гол.

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