Именитый спринтер прибыл в Боруссию и провел первое занятие в общей группе
Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт прибыл на тренировочную базу дортмундской Боруссии и провел свою первую тренировку с игроками команды.
🏃♂️ @usainbolt getting ready to train with Borussia Dortmund. #BVBolt pic.twitter.com/KiOlARt5Pv— Borussia Dortmund (@BVB) 22 березня 2018 р.
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Легендарный спринтер на своей страничке в Twitter поделился фотографиями с занятия. Просмотр в Боруссии ямайцу организовал общий спонсор - всемирноизвестная компания Puma.
First day of training #BVBOLT #NewLevels @bvb09 @pumafootball pic.twitter.com/OmXuhFGf4e— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 22 березня 2018 р.
В пятницу, 23 марта, состоится открытая тренировка Усэйна Болта с Боруссией, которая будет транслироваться в Facebook и на YouTube.
Ранее сообщалось, что Усэйн Болт показал видео с тренировок, на котором он забил гол.
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