Хаби Алонсо полагает, что для Роберта Левандовского будет ошибкой уйти в Реал.

Бывший полузащитник Баварии Хаби Алонсо, который за свою карьеру также защищал цвета Реала, считает, что форварду мюнхенского клуба Роберту Левандовскому не нужно переходить в состав "сливочных".

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"Бесспорно, что Роберт - одна из лучших "девяток" в мире! Но я правда считаю, что ему лучше оставаться в мюнхенской команде.

Левандовски ежегодно забивает много голов, он хорошо знает клуб, чемпионат и здесь он завоевывает трофеи. Но, конечно, если он хочет нового опыта, то пусть сам принимает решение", - приводит слова Алонсо Sport Buzzer.

Напомним, экс-игрока Баварии Хаби Алонсо могут посадить в тюрьму на восемь лет.

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