В пятницу, 23 марта, Усэйн Болт будет тренироваться вместе с игроками Боруссии Д.

Знаменитый ямайский легкоатлет Усэйн Болт примет участие в открытой тренировке дортмундской Боруссии в пятницу, 23 марта.

Читай также: Усэйн Болт официально начал футбольную карьеру

Восьмикратный олимпийский чемпион рассказал об этом на своей страничке в Twitter. “Боруссия, готовьтесь к пятнице“, - написал спринтер под фотографией.

Читай также: Олимпийский чемпион по легкой атлетике Болт провел тренировку с лидером чемпионата ЮАР

Информацию уже подтвердили в Боруссии. Тренировка начнется в 10:30 по местному времени и будет открытой для представителей прессы.

🏃‍♂️ Das Training am Freitag, 23.03. um 10.30 Uhr mit @usainbolt ist öffentlich. Einlass an der Adi-Preißler-Allee ist ab 9.45 Uhr, die Kapazität ist begrenzt. #BVBolt pic.twitter.com/tMXu7qfaRA — Borussia Dortmund (@BVB) 21 марта 2018 г.

Напомним, южноамериканский клуб Мамелоди Сандаунс намекнул на подписание контракта с Усэйном Болтом, но это оказалось шуткой. Позже выяснилось, что великий легкоатлет примет участие в благотворительных матчах в проекте Soccer Aid.

Сообщалось, что Усэйн Болт показал видео с тренировок, на котором он забил гол.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.