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Болт примет участие в тренировке дортмундской Боруссии

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В пятницу, 23 марта, Усэйн Болт будет тренироваться вместе с игроками Боруссии Д.
Усэйн Болт
Усэйн Болт
twitter.com/usainbolt

Знаменитый ямайский легкоатлет Усэйн Болт примет участие в открытой тренировке дортмундской Боруссии в пятницу, 23 марта.

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Восьмикратный олимпийский чемпион рассказал об этом на своей страничке в Twitter. “Боруссия, готовьтесь к пятнице“, - написал спринтер под фотографией.

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Информацию уже подтвердили в Боруссии. Тренировка начнется в 10:30 по местному времени и будет открытой для представителей прессы.

Напомним, южноамериканский клуб Мамелоди Сандаунс намекнул на подписание контракта с Усэйном Болтом, но это оказалось шуткой. Позже выяснилось, что великий легкоатлет примет участие в благотворительных матчах в проекте Soccer Aid.

Сообщалось, что Усэйн Болт показал видео с тренировок, на котором он забил гол.

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Теги: Усэйн Болт, Боруссия Д, чемпионат Германии по футболу, футбол
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