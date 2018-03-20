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Бавария провела предварительные переговоры с главным тренером Тоттенхэма

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Маурисио Почеттино может возглавить мюнхенскую Баварию в конце сезона.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич контактировал с главным тренером Тоттенхэма Маурисио Почеттино. Немецкий клуб хочет, чтобы 46-летний специалист возглавил команду в конце сезона.

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Однако журналист Bild Кристиан Фальк на своей страничке в Twitter сообщил, что шансы на подписание Почеттино у Баварии крайне малы, ведь Тоттенхэм планирует продлить контракт с наставником.

Напомним, нынешний наставник Баварии Юпп Хайнкес покинет должность по окончании сезона.

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Теги: Бавария, чемпионат Германии по футболу, Маурисио Почеттино, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, футбол, тренер, контракт
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