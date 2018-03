Бавария провела предварительные переговоры с главным тренером Тоттенхэма

Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич контактировал с главным тренером Тоттенхэма Маурисио Почеттино. Немецкий клуб хочет, чтобы 46-летний специалист возглавил команду в конце сезона.

Однако журналист Bild Кристиан Фальк на своей страничке в Twitter сообщил, что шансы на подписание Почеттино у Баварии крайне малы, ведь Тоттенхэм планирует продлить контракт с наставником.

In @SPORTBILD tomorrow: Hasan Salihamidzic, Sportdirector of @FCBayern, tried to get Mauricio Pochettino for the Job as new coach. But the chances are bad @SpursOfficial @DietmarHamann