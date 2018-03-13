Ярмоленко - о беговых упражнениях: Все нормально, нога не болит

Украинский игрок дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко рассказал о своей реабилитации.

Полузащитник дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко начал выполнять беговые упражнения, которые входят в программу реабилитации футболиста после травмы сухожилия.

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Украинец сообщил, что восстановление проходит по плану и он не испытывает болевых ощущений.

“Все нормально, нога не болит“, - цитирует Ярмоленко Команда №1.

Напомним, полузащитник Андрей Ярмоленко пропустит товарищеские матчи сборной Украины против Саудовской Аравии и Японии. Отмечалось, что главный тренер национальной команды Андрей Шевченко заявил, что еще созвонится с Ярмоленко.

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