17-летний хавбек дортмундской Боруссии Джейдон Санчо покинул молодежную команду Манчестер Сити ради карьерного роста.

Полузащитник Боруссии Д Джейдон Санчо рассказал, почему решил перейти из молодежной команды Манчестер Сити в состав немецкого клуба летом 2017 года.

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“В Боруссию приходят множество молодых игроков и тут они становятся первоклассными футболистами. Я подумал, что это отличная возможность для меня. Я хочу быть частью этого клуба. То, сколько матчей я провожу на поле, показывает, что тренеры не беспокоятся о возрасте и доверяют мне.

Если ты достаточно хорош, то ты будешь играть. А еще мне предоставили 7 номер - это тоже показывает веру клуба в меня“, - цитирует Санчо The Times.

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В текущем сезоне 17-летний хавбек принял участие в 6 матчах чемпионата Германии и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм хочет подписать игрока дортмундской Боруссии Марко Ройса.

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