Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Юный игрок Боруссии Д рассказал, почему ушел из Манчестер Сити

Комментариев: 0
17-летний хавбек дортмундской Боруссии Джейдон Санчо покинул молодежную команду Манчестер Сити ради карьерного роста.
Джейдон Санчо
Джейдон Санчо
Getty Images

Полузащитник Боруссии Д Джейдон Санчо рассказал, почему решил перейти из молодежной команды Манчестер Сити в состав немецкого клуба летом 2017 года.

Читай также: Председателя правления Баварии обеспокоили способы английских клубов найти нового Месси

“В Боруссию приходят множество молодых игроков и тут они становятся первоклассными футболистами. Я подумал, что это отличная возможность для меня. Я хочу быть частью этого клуба. То, сколько матчей я провожу на поле, показывает, что тренеры не беспокоятся о возрасте и доверяют мне.

Если ты достаточно хорош, то ты будешь играть. А еще мне предоставили 7 номер - это тоже показывает веру клуба в меня“, - цитирует Санчо The Times.

Читай также: Экс-тренер Кристал Пэлас: Жаль, что тренером Рашфорда является Моуринью

В текущем сезоне 17-летний хавбек принял участие в 6 матчах чемпионата Германии и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм хочет подписать игрока дортмундской Боруссии Марко Ройса.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Джейдон Санчо, Боруссия Д, чемпионат Германии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь