Экс-тренер Боруссии Д: Ройса я больше уважаю, чем Месси и Роналду
Бывший тренер дортмундской Боруссии Маттиас Заммер заявил, что полузащитник немецкого клуба Марко Ройс заслуживает больше уважения, чем лидер Барселоны Лионель Месси и звезда Реала Криштиану Роналду.
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"Ройса я больше уважаю, чем Месси и Роналду. Из-за тех ситуаций, в которых постоянно оказывался Марко, из-за всего, что он пережил. Если мы посмотрим на лидеров Реала и Барселоны, которые практически не получают травм и играют в футбол с дарованной богом способностью, это конечно, замечательно и достойно уважения.
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Но посмотрите на те ситуации, в которые попадал Ройс. Это - уроки жизни. И то, как он справляется с ними - образец для подражания. Он никогда не сдавался, он продолжал бороться, пережил тяжелые моменты, пришел в форму и показал великую мотивацию остаться в профессиональном футболе", - приводит слова Заммера Kicker.
Ранее сообщалось, что форвард Реала Криштиану Роналду пропустит матч чемпионата Испании против Леганеса.
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