Бывший тренер дортмундской Боруссии высказал свое мнение относительно Марко Ройса.

Бывший тренер дортмундской Боруссии Маттиас Заммер заявил, что полузащитник немецкого клуба Марко Ройс заслуживает больше уважения, чем лидер Барселоны Лионель Месси и звезда Реала Криштиану Роналду.

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"Ройса я больше уважаю, чем Месси и Роналду. Из-за тех ситуаций, в которых постоянно оказывался Марко, из-за всего, что он пережил. Если мы посмотрим на лидеров Реала и Барселоны, которые практически не получают травм и играют в футбол с дарованной богом способностью, это конечно, замечательно и достойно уважения.

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Но посмотрите на те ситуации, в которые попадал Ройс. Это - уроки жизни. И то, как он справляется с ними - образец для подражания. Он никогда не сдавался, он продолжал бороться, пережил тяжелые моменты, пришел в форму и показал великую мотивацию остаться в профессиональном футболе", - приводит слова Заммера Kicker.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Криштиану Роналду пропустит матч чемпионата Испании против Леганеса.

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