Роберт Левандовски решил сменить футбольного агента.

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски прекратил сотрудничество со своим футбольным агентом.

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Поляк в течение 10 лет работал с Цезарием Кухарским, однако принял решение сменить представителя. На данный момент неизвестно, кто станет новым агентом футболиста.

BREAKING: Po ponad 10 latach współpracy. Robert LEWANDOWSKI zmienia agenta. Z Czarkiem Kucharskim zrobili dużo fajnych rzeczy razem ale współpraca właśnie dobiegła końca. Teraz czas na światowy TOP.. Z kim zwiąże się umową Lewy? Mino RAIOLA? Pini ZAGAVI? A może Jorge MENDES? — Mateusz Borek (@BorekMati) 21 лютого 2018 р.

Возможно, смена агента связана с тем, что в услугах польского футболиста заинтересован мадридский Реал, да и сам Левандовски хочет покинуть Германию.

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