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Левандовски прекратил сотрудничество с агентом, с которым работал 10 лет

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Роберт Левандовски решил сменить футбольного агента.
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Getty Images

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски прекратил сотрудничество со своим футбольным агентом.

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Поляк в течение 10 лет работал с Цезарием Кухарским, однако принял решение сменить представителя. На данный момент неизвестно, кто станет новым агентом футболиста.

Возможно, смена агента связана с тем, что в услугах польского футболиста заинтересован мадридский Реал, да и сам Левандовски хочет покинуть Германию.

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Теги: Роберт Левандовски, Бавария, чемпионат Германии по футболу, футбол, вне игры
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