Левандовски прекратил сотрудничество с агентом, с которым работал 10 лет
Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски прекратил сотрудничество со своим футбольным агентом.
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Поляк в течение 10 лет работал с Цезарием Кухарским, однако принял решение сменить представителя. На данный момент неизвестно, кто станет новым агентом футболиста.
BREAKING: Po ponad 10 latach współpracy. Robert LEWANDOWSKI zmienia agenta. Z Czarkiem Kucharskim zrobili dużo fajnych rzeczy razem ale współpraca właśnie dobiegła końca. Teraz czas na światowy TOP.. Z kim zwiąże się umową Lewy? Mino RAIOLA? Pini ZAGAVI? A może Jorge MENDES?— Mateusz Borek (@BorekMati) 21 лютого 2018 р.
Возможно, смена агента связана с тем, что в услугах польского футболиста заинтересован мадридский Реал, да и сам Левандовски хочет покинуть Германию.
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