Украинский игрок Шальке Евгений Коноплянка вернулся к тренировкам.

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка пропустил матч своей команды против Хоффенхайма из-за желудочно-кишечного вируса.

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Как сообщает Revier Sport, украинец возобновил свои тренировки, однако пока что работает по индивидуальной программе.

В текущем сезоне Коноплянка провел 22 матча в составе Шальке, в которых 4 раза отправил мяч в ворота соперников и сделал 4 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что украинский игрок Боруссии Андрей Ярмоленко рассказал о дружбе с Евгением Коноплянкой.

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