Бавария повторила клубный рекорд, установленный в 1980 году
Мюнхенская Бавария на своем поле одолела Бешикташ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Читай также: Вратарь Боруссии Д установил новый рекорд Бундеслиги по количеству сейвов
Таким образом, подопечные Юппа Хайнкеса повторили рекорд, установленный в 1980 году. Если учитывать игры во всех турнирах, то мюнхенцы одержали 14-ю победу подряд.
14 - @FCBayernEN have won their 14th consecutive match in all competitions, equaling their longest winning streak of all-time (from 1980). Unstoppable. #FCBBES @FCBayernUS pic.twitter.com/42Ga9tys4C— OptaFranz (@OptaFranz) 20 лютого 2018 р.
Читай также: Английский футболист провел 650 матчей в АПЛ и установил рекорд
Еще ни разу в истории клуба Баварии не удавалась выиграть больше этого числа матчей подряд. Следующий соперник немецкого гранда - Герта. Матч состоится в субботу, 24 февраля, в рамках чемпионата Германии.
Ранее сообщалось, что отец игрока Баварии рассказал, почему сын ушел из мадридского Реала.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил