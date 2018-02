Мюнхенская Бавария на своем поле одолела Бешикташ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Читай также: Вратарь Боруссии Д установил новый рекорд Бундеслиги по количеству сейвов

Таким образом, подопечные Юппа Хайнкеса повторили рекорд, установленный в 1980 году. Если учитывать игры во всех турнирах, то мюнхенцы одержали 14-ю победу подряд.

14 - @FCBayernEN have won their 14th consecutive match in all competitions, equaling their longest winning streak of all-time (from 1980). Unstoppable. #FCBBES @FCBayernUS pic.twitter.com/42Ga9tys4C