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Бавария повторила клубный рекорд, установленный в 1980 году

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Немецкий клуб разгромил Бешикташ и завоевал свою 14-ю победу подряд.
Бавария повторила клубный рекорд
Бавария повторила клубный рекорд
Getty Images

Мюнхенская Бавария на своем поле одолела Бешикташ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Таким образом, подопечные Юппа Хайнкеса повторили рекорд, установленный в 1980 году. Если учитывать игры во всех турнирах, то мюнхенцы одержали 14-ю победу подряд.

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Еще ни разу в истории клуба Баварии не удавалась выиграть больше этого числа матчей подряд. Следующий соперник немецкого гранда - Герта. Матч состоится в субботу, 24 февраля, в рамках чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что отец игрока Баварии рассказал, почему сын ушел из мадридского Реала.

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Теги: Бавария, чемпионат Германии по футболу, Лига Чемпионов, футбол, рекорд
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