Отец Хамеса Родригеса заявил, что в Реале футболист перестал получать наслаждение от игры.

Уилсон Родригес, отец полузащитника Баварии Хамеса Родригеса, поделился причинами ухода сына перед началом текущего сезона из Реала в мюнхенский клуб. Немецкий гранд арендовал футболиста до лета 2019 года.

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“Мой сын просто перестал получать наслаждение от футбола, от игры, которое у него было в те времена, когда команду тренировал Анчелотти. Конечно, Хамес никогда не отзывался плохо о Зидане. Он всегда восхищался им как великим футболистом.

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Однако Зидан решил, что мой сын не подходит ему для его видения и философии игры. А теперь я вижу, что Хамес счастлив в Баварии. Его жизнь в этом клубе спокойная и радостная“, - приводит слова Уилсона Родригеса Marca.

Ранее сообщалось, что игрок Баварии Хамес Родригес добавил страничку порноактрисы в социальных сетях.

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