Руководство Аугсбурга отстранило защитника Дэниэла Опаре от тренировок и матчей из-за нарушения командного кодекса.

Ганский защитник Аугсбурга Дэниэл Опаре был отстранен руководством клуба от тренировок и игр за команду, сообщает Kicker.

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Причиной отстранения футболиста стала его ложь и нарушение командного кодекса при проведении тайных переговоров с Шальке по поводу контракта. В конце текущего сезона у Опаре заканчивается соглашение с Аугсбургом и он имел право на официальные переговоры с другими клубами.

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Однако футболист попытался уйти в другой клуб тайно. После встречи с представителями Шальке Опаре сообщил руководству Аугсбурга, что был на встрече со своими друзьями, а сотрудники Шальке просто подошли к их столу, но никаких договоренностей по поводу переговоров у них не было. Именно ложь футболиста вызвала негодование у Аугсбурга, за что Опаре и был отстранен от участия в матчах до конца сезона.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Лилля подал на клуб в суд и требует 18 миллионов евро компенсации за свое увольнение.

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