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Гендиректор Боруссии Д сделал предупреждение своим игрокам

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Руководство дортмундской Боруссии обещает устроить игрокам проблемы, если они попытаются уйти нечестным путем.
Ханс-Йоахим Ватцке
Ханс-Йоахим Ватцке
Getty Images

Генеральный директор Боруссии Д Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что клуб больше не допустит ухода из команды игроков по сценариям, схожим с ситуациями Усмана Дембеле и Пьер-Эмерика Обамеянга.

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"Они провернули трюк, чтобы уйти из команды. В четверг я общался с ребятами и прямым текстом сказал, что любой, кто попытается повторить их действия, потерпит крах.

Этот футболист получит только огромные проблемы. Мы не отпустим его, но и не дадим играть - он будет сидеть на трибуне. Теперь команда это понимает. Это публичное заявление и я могу себе позволить заявить об этом", - приводит слова Ватцке Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко выбыл из игры на несколько недель.

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Теги: Ватцке, Боруссия Д, чемпионат Германии по футболу, футбол, вне игры
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