Необычный приз решил подарить клуб Герта победителю конкурса для болельщиков.

Герта подарит победителю конкурса абонемент в виде тату с QR-кодом Кадр из видео

Футбольный клуб Герта активно продвигает необычные идеи. В прошлом месяцы берлинцы открыли киберфутбольную академию, перед этим команда за 9 минут собрала 1 миллион евро при помощи краудфандинга на внедрение и развитие цифровых технологий, способных помощь клубу.

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Теперь сотрудники немецкого клуба организовали конкурс для болельщиков. Его условия очень просты - до 8 февраля необходимо прислать фото, видео или любую другую креативную задумку, которая посвящена клубу.

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Победитель конкурса получит приз в виде пожизненного абонемента на стадион, который нанесут на его руку в виде оригинальной татуировки со специальным QR-кодом. Об этом сообщает официальный сайт Герты.

Ранее сообщалось, что фанатка в 54 года сделала татуировку с изображением Месси.

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