Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Герта организовала конкурс, победитель которого получит абонемент в виде татуировки

Комментариев: 0
Необычный приз решил подарить клуб Герта победителю конкурса для болельщиков.
Герта подарит победителю конкурса абонемент в виде тату с QR-кодом
Герта подарит победителю конкурса абонемент в виде тату с QR-кодом
Кадр из видео

Футбольный клуб Герта активно продвигает необычные идеи. В прошлом месяцы берлинцы открыли киберфутбольную академию, перед этим команда за 9 минут собрала 1 миллион евро при помощи краудфандинга на внедрение и развитие цифровых технологий, способных помощь клубу.

Смотри также: Лучший дебют сына, которым будет гордиться известный форвард

Теперь сотрудники немецкого клуба организовали конкурс для болельщиков. Его условия очень просты - до 8 февраля необходимо прислать фото, видео или любую другую креативную задумку, которая посвящена клубу.

Читай также: Полузащитник Наполи сделал огромную татуировку на всю спину

Победитель конкурса получит приз в виде пожизненного абонемента на стадион, который нанесут на его руку в виде оригинальной татуировки со специальным QR-кодом. Об этом сообщает официальный сайт Герты.

Ранее сообщалось, что фанатка в 54 года сделала татуировку с изображением Месси.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Герта, чемпионат Германии по футболу, футбол, вне игры, конкурс, фанаты, татуировка
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь