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Немецкие футболисты показали, как правильно нужно играть в FIFA

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Полузащитник Серж Гнабри вместе с партнером по команде сыграл в видеоигру на тренировочном поле.
Серж Гнабри
Серж Гнабри
Getty Images

Полузащитник Баварии  и сборной Германии Серж Гнабри, который в этом сезоне выступает на правах аренды за Хоффенхайм, после тренировки своей команды решил сыграть в футбольный симулятор FIFA 18.

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Однако игрок сделал это не в комнате отдыха, как обычно, а прямо на тренировочном поле Хоффенхайма. На поле установлен огромный экран, который предназначен для разбора игр, однако Гнабри вместе с одним из партнеров по команде решил воспользоваться экраном, чтобы насладится видеоигрой.

Ранее сообщалось, что звезда Баварии Артуро Видаль во время тренировки забил гол рабоной.

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Теги: Серж Гнабри, Хоффенхайм, чемпионат Германии по футболу, футбол, прикол, FIFA 18
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