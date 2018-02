Полузащитник Баварии и сборной Германии Серж Гнабри, который в этом сезоне выступает на правах аренды за Хоффенхайм, после тренировки своей команды решил сыграть в футбольный симулятор FIFA 18.

Однако игрок сделал это не в комнате отдыха, как обычно, а прямо на тренировочном поле Хоффенхайма. На поле установлен огромный экран, который предназначен для разбора игр, однако Гнабри вместе с одним из партнеров по команде решил воспользоваться экраном, чтобы насладится видеоигрой.

If you wanna play #FIFA18, play it right! @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/aRsADtUU9L