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Левандовски пожелал Обамеянгу удачи в Англии

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Форвард Баварии Робер Левандовски попрощался с нападающим дортмундской Боруссии Пьер-Эмериком Обамеянгом.
Роберт Левандовски и Пьер-Эмерик Обамеянг
Роберт Левандовски и Пьер-Эмерик Обамеянг
Getty Images

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг в среду, 31 января, официально перешел из дортмундской Боруссии в английский Арсенал.

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Форвард Баварии Роберт Левандовски, который соревновался с Обамеянгом за звание лучшего бомбардира чемпионата Германии, обратился к габонскому футболисту и пожелал ему удачи.

"Удачи тебе, Пьер-Эмерик! Мне было приятно соревноваться с тобой. Только здоровая борьба способствует прогруссу", - написал Левандовски на своей страничке в Twitter.

Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно английские клубы потратили рекордную сумму на новых игроков.

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Теги: Роберт Левандовски, Бавария, чемпионат Германии по футболу, Боруссия Д, трансфер, Пьер-Эмерик Обамеянг, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол
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