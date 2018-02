Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг в среду, 31 января, официально перешел из дортмундской Боруссии в английский Арсенал.

Форвард Баварии Роберт Левандовски, который соревновался с Обамеянгом за звание лучшего бомбардира чемпионата Германии, обратился к габонскому футболисту и пожелал ему удачи.

"Удачи тебе, Пьер-Эмерик! Мне было приятно соревноваться с тобой. Только здоровая борьба способствует прогруссу", - написал Левандовски на своей страничке в Twitter.

Good luck @Aubameyang7 It was a pleasure to compete with you. Only a healthy fight is pushing us forward. 👊