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Экс-форвард Динамо подписал контракт с Вольфсбургом

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Бывший игрок Динамо Адмир Мехмеди продолжит футбольную карьеру в Вольфсбурге.
Адмир Мехмеди (слева)
Адмир Мехмеди (слева)
Getty Images

Экс-нападающий Динамо Адмир Мехмеди продолжит выступления в чемпионате Германии. Футболист перешел из Байера в Вольфсбург.

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Контракт с новым клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. 26-летний игрок будет выступать по 22-м номером.

Форвард Адмир Мехмеди выступал за Динамо с 2012 по 2014 год, а после перешел в чемпионат Германии, подписав контракт с Фрайбургом.

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В нынешнем сезоне бундеслиги швейцарский футболист выступил в 15 матчах за Байер, дважды поразил ворота соперника и четыре раза отдал результативную передачу.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко выбыл из игры на несколько недель.

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Теги: Адмир Мехмеди, Байер, Вольфсбург, чемпионат Германии по футболу, футбол
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