Бывший игрок Динамо Адмир Мехмеди продолжит футбольную карьеру в Вольфсбурге.

Экс-нападающий Динамо Адмир Мехмеди продолжит выступления в чемпионате Германии. Футболист перешел из Байера в Вольфсбург.

Читай также: Вольфсбург продлил контракт с Арнольдом до 2022 года

Контракт с новым клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. 26-летний игрок будет выступать по 22-м номером.

Unsere Wölfe verpflichten Admir #Mehmedi von @bayer04fussball. Der Schweizer erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 sowie die Rückennummer 22 bei unseren Grün-Weißen. Wir freuen uns auf dich, Admir! 🐺💪 #VfLWolfsburg pic.twitter.com/WyuptRdHxO — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 31 січня 2018 р.

Форвард Адмир Мехмеди выступал за Динамо с 2012 по 2014 год, а после перешел в чемпионат Германии, подписав контракт с Фрайбургом.

Читай также: Ярмоленко спас Боруссию от поражения в матче с Байером

В нынешнем сезоне бундеслиги швейцарский футболист выступил в 15 матчах за Байер, дважды поразил ворота соперника и четыре раза отдал результативную передачу.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко выбыл из игры на несколько недель.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.