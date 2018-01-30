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Ярмоленко пропустил тренировку Боруссии Д из-за травмы

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Украинский полузащитник дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко не пришел на тренировку команды.
Андрей Ярмоленко (слева)
Андрей Ярмоленко (слева)
Getty Images

Игрок Боруссии Д Андрей Ярмоленко пропустил тренировку команды в понедельник, 29 января, сообщает Команда №1.

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Согласно информации источника, украинец повредил пятку в игре с Фрайбургом. На данный момент остается неизвестной степень сложности травмы.

Отметим, что это первая травма футболиста в немецком клубе. В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл в 24 матчах, забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко рассказал о дружбе с Евгением Коноплянкой.

Кроме того, футболист подчеркнул, что в Дортмунде чувствует себя не хуже, чем в Киеве.

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Теги: Андрей Ярмоленко, Боруссия Д, чемпионат Германии по футболу, футбол, травма
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