Полузащитник Боруссии Д Андрей Ярмоленко рассказал о взаимоотношениях с Евгением Коноплянкой в чемпионате Германии.

Украинский игрок дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко в эфире клубного телеканала в YouTube ответил на вопросы немецких болельщиков и поведал, что его кумиром в детстве был Андрей Шевченко. Кроме того, футболист рассказал о дружбе с партнером по сборной Евгением Коноплянкой, который выступает за Шальке.

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"Думаю, у любого мальчишки в моем возрасте кумиром всегда был Андрей Шевченко. Старался ему подражать. Но когда подрос, понял, что мой кумир – это мой отец. Я многому у него научился и за многое благодарен. Шевченко – великий игрок для нашей страны, многие футболисты пытались подражать ему, но он такой один.

С Женей Коноплянкой мы хорошо общаемся и очень давно друг друга знаем. Поэтому у нас хорошие дружеские отношения, но это вне поля. Когда мы встречаемся на поле, никакой дружбы нет. Тем более, что он играет в Шальке. Я уверен, что на поле дружбы не существует.

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Я не могу сказать, что у меня есть какой-то любимый игрок. На данный момент я считаю, что самый сильный игрок — это Лионель Месси. Однако не могу сказать, что он мой любимый игрок. Есть очень много сильных футболистов, которые хорошо играют в футбол", - сказал Ярмоленко в интервью.

Ранее сообщалось, что молодой талант будет играть в Динамо под номером Ярмоленко.

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