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Фантастический гол звезды Баварии во время тренировки, который он забил рабоной

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Полузащитник Баварии Артуро Видаль продемонстрировал свою невероятную технику.

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Звездный игрок Баварии и сборной Чили Артуро Видаль во время тренировки продемонстрировал свою потрясающую технику удара рабоной.

Футболист находился за линией ворот и космическим ударом отправил мяч в ворота.

Ранее сообщалось, что полузащитник Баварии Хамес Родригес добавил страничку порноактрисы в социальных сетях.

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Теги: Артуро Видаль, Бавария, чемпионат Германии по футболу, футбол, тренировка, видео, прикол
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