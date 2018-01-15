Фантастический гол звезды Баварии во время тренировки, который он забил рабоной
Полузащитник Баварии Артуро Видаль продемонстрировал свою невероятную технику.
Смотри также: Шикарный гол экс-игрока Динамо, который обыграл двух соперников
Звездный игрок Баварии и сборной Чили Артуро Видаль во время тренировки продемонстрировал свою потрясающую технику удара рабоной.
Футболист находился за линией ворот и космическим ударом отправил мяч в ворота.
🤴🏽🤴🏽🤴🏽😉😉😉😜😜🇨🇱🇨🇱🇨🇱 pic.twitter.com/lxQMXsO4iu— Arturo Vidal (@kingarturo23) 15 січня 2018 р.
Ранее сообщалось, что полузащитник Баварии Хамес Родригес добавил страничку порноактрисы в социальных сетях.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил