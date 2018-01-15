Фантастический гол звезды Баварии во время тренировки, который он забил рабоной

Полузащитник Баварии Артуро Видаль продемонстрировал свою невероятную технику.

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Звездный игрок Баварии и сборной Чили Артуро Видаль во время тренировки продемонстрировал свою потрясающую технику удара рабоной.

Футболист находился за линией ворот и космическим ударом отправил мяч в ворота.

Ранее сообщалось, что полузащитник Баварии Хамес Родригес добавил страничку порноактрисы в социальных сетях.

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