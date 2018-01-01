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Боруссия Д связалась с представителями экс-игрока Шахтера

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Бывший игрок Шахтера и дортмундской Боруссии Генрих Мхитарян может вернуться в немецкий клуб.
Генрих Мхитарян (справа)
Генрих Мхитарян (справа)
Getty Images

Экс-игрок Шахтера и Боруссии Д Генрих Мхитарян, который сейчас выступает за Манчестер Юнайтед, может вернуться в состав немецкого клуба. Дортмундцы уже связались с представителями армянского полузащитника и начали вести переговоры, сообщает Ruhr Nachrichten.

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Однако переход Мхитаряна в Боруссию может сорваться по финансовым причинам. Руководство немецкого клуба не готово платить футболисту такую же зарплату, как Манчестер Юнайтед (12,5 миллиона евро в год). Кроме того, для дортмундцев сумма трансфера может быть слишком высокой потому, что английский клуб хочет выручить с продажи Мхитаряна не менее 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что представители Интера хотят предложить Манчестер Юнайтед обмен, чтобы получить Генриха Мхитаряна. 

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Теги: Генрих Мхитарян, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, Боруссия Д, чемпионат Германии по футболу, футбол, трансфер
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