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Ураган - победитель Суперкубка Украины по футзалу

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Обладатель Кубка Украины легко разгромил чемпиона страны.
ФК Ураган / uragan.if.ua
ФК Ураган / uragan.if.ua

Поединок за суперкубок Украины по футзалу между херсонским Продэксимом и Ураганом с Ивано-Франковска завершился разгромной победой гостей (0:7).

Стоит отметить, что Продэксим является чемпионом Украины сезона-2018/19. В свою очередь, Ураган стал победителем Кубка страны минувшего сезона.

Суперкубок Украины по футзалу

Продэксим (Херсон) - Ураган (Ивано-Франковск) 0:7

Голы: Лебидь, 12, 20, 30, Когут, 21, Мануйленко, 27, Абакшин, 29, Фаренюк, 37

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