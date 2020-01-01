Дешам: Украина доказала, что способна демонстрировать качественную игру

Дидье Дешам поделился мыслями перед матчем сборных Франции и Украины.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями перед матчем квалификации чемпионата мира 2022 против сборной Украины.

По словам Дешама, нынешняя сборная Украины способна показать хорошую игру.

«У украинцев хорошая команда, которая любит владеть мячом. Им нравится играть в комбинационный футбол с подключением защитников к атаке. Сине-желтые обыграли Испанию и доказали, что способны показывать качественный футбол», - приводит слова тренера сборной Франции официальный сайт Французской федерации футбола.

Напоминаем, что матч между сборными Франции и Украины состоится 24 марта и начнется в 21:45.