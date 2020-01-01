Льорис: Результат товарищеского матча не отображает уровня сборной Украины

Юго Льорис прокомментировал предстоящий матч сборных Украины и Франции.

Вратарь и капитан сборной Франции Юго Льорис прокомментировал предстоящий матч квалификации чемпионата мира 2022 года против сборной Украины.

По мнению Льориса, ориентироваться при прогнозах на осенний товарищеский матч нет смысла.

«Мы анализировали действия украинской сборной, просматривая матчи Лиги Наций против Германии и Испании. Думаю, что результат товарищеского матча, когда мы выиграли 7:1, не отображает реального уровня нашего соперника», - сообщил вратарь официальному сайту Французской федерации футбола.

Напоминаем, что матч между сборными Франции и Украины пройдет 24 марта в Сен-Дени и начнется в 21:45.