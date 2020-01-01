Мбаппе покорился исторический рекорд в чемпионате Франции
Килиан - самый молодой игрок в истории, забивший 100 голов в чемпионате Франции.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отметился дублем в матче 30-го тура Лиги 1 с Лионом.
Таким образом, 22-летний футболист стал самым молодым игроком в истории чемпионата Франции, забившим 100 голов в турнире.
84 мяча Мбаппе забил в составе ПСЖ, еще 16 - за Монако. На то, чтобы 100 раз отличиться в воротах соперников Килиану потребовалось 142 матча.
Ранее сообщалось, что Мбаппе побил уникальный рекорд Месси в Лиге чемпионов.
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