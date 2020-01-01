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ПСЖ "перестрелял" Лион и вышел в лидеры французской Лиги 1

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Парижане одержали важную победу над одним из конкурентов за чемпионство.
ПСЖ
ПСЖ
Getty Images

Парижский ПСЖ одержал важную победу над Лионом со счетом 4:2 в матче 30-го тура чемпионата Франции.

Уже на 15-й минуте Килиан Мбаппе открыл счет в матче, а Перейра Данилу в концовке тайма удвоил преимущество своей команды. Во втором тайме Анхель ди Мария и оформивший дубль Мбаппе довели счет до непристойного.

Лишь после этого отличились Ислам Слимани и Максвелл Корне, забив голы престижа.

ПСЖ воспользовался поражением Лилля, который в текущем туре проиграл аутсайдеру Ниму, и обошел того по дополнительным показателям, возглавив турнирную таблицу чемпионата Франции. Лион идет третьим, проигрывая лидерам 3 очка.

Лион – ПСЖ 2:4

Голы: Слимани, 62, Корне, 81 – Мбаппе, 15, 52, Данилу Перейра, 32, Ди Мария, 47

Лион: Антони Лопеш, Марсело, Де Шильо, Денайер (Диоманде, 78), Лукас Пакета, Тиаго Мендес (Бруно Гимараэс, 56), Какре, Корне, Токо-Экамби (Шерки, 74), Кадевере (Дюбуа, 56), Депай (Слимани, 56).

ПСЖ: Навас, Флоренци (Дагба, 86), Кимпембе, Маркиньос, Диалло, Данилу Перейра, Ди Мария, Верратти, Гуйе (Эррера, 86), Кин (Дракслер, 90), Мбаппе (Неймар, 70).

Предупреждения: Кадевере, Диоманде

 

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Теги: ПСЖ, Лион, Лига 1, футбол
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