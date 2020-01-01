ПСЖ ведет переговоры о трансфере Погба

Футболист может продолжить карьеру на родине.

ПСЖ заинтересован в услугах полузащитника ПСЖ Поля Погбы. Футболист может перейти в французский клуб следующим летом.

Об этом сообщает Footmercato.net.

Французы уже вступили в переговоры с агентом футболиста Мино Райолой.

Отмечается, что ради покупки Погба руководство парижан готов расстаться сразу с двумя своими футболистами — Андером Эррерой и Идриссой Гуйе.

В текущем сезоне Погба провел 28 матчей в составе Манчестер Юнайтед в рамках всех турниров, забив четыре гола и сделав три ассиста.