ПСЖ ведет переговоры о трансфере Погба
Футболист может продолжить карьеру на родине.
ПСЖ заинтересован в услугах полузащитника ПСЖ Поля Погбы. Футболист может перейти в французский клуб следующим летом.
Об этом сообщает Footmercato.net.
Французы уже вступили в переговоры с агентом футболиста Мино Райолой.
Отмечается, что ради покупки Погба руководство парижан готов расстаться сразу с двумя своими футболистами — Андером Эррерой и Идриссой Гуйе.
В текущем сезоне Погба провел 28 матчей в составе Манчестер Юнайтед в рамках всех турниров, забив четыре гола и сделав три ассиста.
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