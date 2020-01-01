Вингер Марселя попал в сферу интересов Севильи

28-летний француз летом может сменить клуб.

Вингером Марселя Флорианом Товеном интересуются два клуба - Севилья и Лестер.

Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Действующее соглашение Товена с Марселем истекает в конце нынешнего сезона. Провансальцы хотят договориться о продлении контракта до 2025 года и предлагают ему повышенную зарплату — 3 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Флориан Товен поучаствовал в 35 матчах Марселя во всех турнирах, забив семь голов и сделав девять результативных передач. Ранее вингер выступал за Бастию, Лилль, а также английский Ньюкасл.

Марсель находится на пятом месте турнирной таблицы Лиги 1. В следующем туре команда Хорхе Сампаоли встретится 20 марта с Ниццей.