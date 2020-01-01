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В ПСЖ прокомментировали возможные трансферы Месси и Роналду

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Парижанам льстят такие слухи.
Лионель Месси и Криштиану Роналду
Лионель Месси и Криштиану Роналду
Getty Images

Спортивный директор ПСЖ Леонардо отреагировал на слухи о возможных трансферах в парижский клуб нападающего Барселоны Лионеля Месси и форварда Ювентуса Криштиану Роналду.

"Сейчас нет смысла заключать контракты или что-то планировать, ведь нужно оценить, какие будут финансовые результаты в этом сезоне. Мы внимательны, но сейчас с Месси ничего нет.

Роналду? Нас радует, что почти всегда в трансферных новостях присутствует ПСЖ, это хорошо. ПСЖ - желанный клуб, и все великие игроки связаны с ПСЖ. Это необходимо ценить.

У нас всегда есть возможность поговорить с великими игроками, которые хотели бы приехать. Но на данный момент у нас нет переговоров", - приводит слова Леонардо Goal.

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Теги: Лионель Месси, Криштиану Роналду, ПСЖ
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