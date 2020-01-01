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Ди Мария получит новый контракт с ПСЖ

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Новое соглашение рассчитано на год.
Анхель Ди Мария
Анхель Ди Мария
Getty Images

Французский ПСЖ продлит контракт полузащитником Анхелем Ди Марией.

Об этом сообщает RMC Sport.

Источник отмечает, что все детали будущего контракта уже улажены, соглашение будет подписано в ближайшие недели.

Новый контракт будет продлен всего на год – текущее соглашение завершается летом 2021 года, а новый будет до лета 2022 года.

В текущем сезоне Ди Мария провел 27 матчей за ПСЖ во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 12 результативных передач.

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Теги: ПСЖ, Анхель ди Мария
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