Ди Мария получит новый контракт с ПСЖ

Новое соглашение рассчитано на год.

Французский ПСЖ продлит контракт полузащитником Анхелем Ди Марией.

Об этом сообщает RMC Sport.

Источник отмечает, что все детали будущего контракта уже улажены, соглашение будет подписано в ближайшие недели.

Новый контракт будет продлен всего на год – текущее соглашение завершается летом 2021 года, а новый будет до лета 2022 года.

В текущем сезоне Ди Мария провел 27 матчей за ПСЖ во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 12 результативных передач.