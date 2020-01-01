Президент ПСЖ: Неймар и Мбаппе останутся нашими игроками навсегда

Функционер поделился радостью от выхода команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

"Для меня большая честь, что ПСЖ вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Я уже забыл, что произошло четыре года назад.

История останется историей, но мы хорошо сыграли и выбили из турнира великую Барселону, так что мы счастливы", - приводит слова Аль-Хелайфи L’Équipe со ссылкой на RMC Sport.

Парижане по сумме двух матчей сумели обыграть Барселону в 1/8 финала Лиги чемпионов - в первом матче они выиграли со счетом 4:1, а в ответной игре сыграли вничью - 1:1.

Также президент парижского клуба высказался по поводу звездных игроков команды - Неймара и Килиана Мбаппе контракты которых истекают летом 2022 года.

"Неймар и Мбаппе - игроки ПСЖ. И они останутся ими навсегда", - добавил функционер.