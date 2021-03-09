Неймар пытался уговорить Месси перейти в ПСЖ

Старые друзья пообщались в телефонном режиме.

Форвард ПСЖ Неймар пытается убедить нападающего Барселоны Лионеля Месси перебраться в состав парижан.

Для этого бразилец звонил игроку Барселоны, чтобы убедить его присоединиться к ПСЖ летом после завершения контракта, пишет Mundo Deportivo со ссылкой на L’Équipe.

Неймар рассказывал аргентинцу, как хороша жизнь в Париже, а также описывал ему преимущества жизни в этом городе.

Ранее Куман оценил шансы Месси остаться в Барселоне.