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Мбаппе озвучил ПСЖ требования по новому контракту

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Скорее всего, руководство клуба на такие условия не согласится.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Французский звездный форвард Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе изложил руководству парижан свои требования к новому контракту, сообщает AS.

22-летний футболист рассчитывает на увеличение годовой зарплаты до 35 миллионов евро. Таким образом, он хочет сравняться с Неймаром.

Как отмечает источник, ПСЖ вряд ли согласится на условия Мбаппе и, скорее всего, продаст его ближайшим летом. Парижане попытаются получить за талантливого форварда не менее 200 миллионов евро.

Главные претенденты на игрока – Барселона и мадридский Реал, которые будут пытаться снизить цену до миллионов евро.

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Теги: Килиан Мбаппе, ПСЖ, Неймар
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