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Дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть Брест

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Подопечные Почеттино вышли в 1/8 финала Кубка Франции.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

ПСЖ на выезде уверенно победил Брест в матче 1/16 финала Кубка Франции - 0:3.

В первом тайме команда Маурисио Почеттино отметилась дважды. Голы на счету Килиана Мбаппе и Пабло Сарабии.

После перерыва Мбаппе забил еще один мяч, установив окончательный счет встречи.

Парижане вышли в следующий раунд турнира. Отметим, что ПСЖ — действующий обладатель Кубка Франции.

Брест – ПСЖ 0:3

Голы: 0:1 – 9 Мбаппе, 0:2 – 44 Сарабия, 0:3 – 73 Мбаппе.

Брест: Сибуа, Брассье, Бааль, Дюверн, Пьер-Габриэль (Фоссурье, 84), Белькебла, Фадига (Жан Лукас, 74), Февр, Филиппото (Шарбонье, 84), Ле Дуарон (Мунье, 75), Кардона.

ПСЖ: Рико, Керер (Пембеле, 46), Баккер, Диалло, Эррера (Гуйе, 74), Паредес, Данилу Перейра, Верратти (Рафинья, 74), Дракслер, Сарабия (Ди Мария, 66), Мбаппе.

Предупреждения: Паредес (27), Эррера (69).

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Теги: ПСЖ, Брест
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