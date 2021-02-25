В ПСЖ рассказали о будущем Неймара и Мбаппе

Французский клуб находится на завершающей стадии переговоров со своими звездами.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо рассказал о ходе переговоров по продлению контрактов с нападающими команды Килианом Мбаппе и Неймаром.

"Что касается Килиана, то меня удивили некоторые суждения о нем. У него есть свой путь. Его положение в команде становится все более важным. У него уже есть обязанности, а также стабильность и четкий курс.

Мы общаемся с ним, ведем длительные переговоры. Наша позиция ясна, мы знаем, чего хотим. Скоро настанет момент, когда окончательное решение будет принято. Начало общения вышло обнадеживающим.

С Неймаром мы тоже общаемся. Мы на правильном пути, но новый контракт еще не подписан. С ним приятно иметь дело. Наша цель - достичь договоренности как можно скорее.

Это же касается и Анхеля Ди Марии, и Хуана Берната. Мы хотим продлить контракты со всеми этими футболистами", - приводит слова Леонардо Le Parisien.