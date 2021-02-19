Экс-хавбек сборной Франции объявил о завершении карьеры

Йоан Кабай завершил профессиональную карьеру футболиста.

35-летний бывший полузащитник сборной Франции Йоан Кабай решил "повесить бутсы на гвоздь".

Соответствующее заявление футболист обнародовал в своем Twitter.

Coup de sifflet final ... pic.twitter.com/8T7zoBNYUI — Yohan Cabaye (@YCabayeofficiel) February 19, 2021

Кабай выступал за Лилль, Ньюкасл, ПСЖ, Кристал Пэлас, Аль-Наср и Сент-Этьен.

Йоан три раза становился чемпионом Франции, по два раза выигрывал Кубок Франции и Кубок лиги.

За сборную Франции Кабай провел 48 матчей и забил 4 гола. Он, в частности, был в составе команды на Евро-2016, где Франция проиграла в финале.