Экс-хавбек сборной Франции объявил о завершении карьеры
Йоан Кабай завершил профессиональную карьеру футболиста.
35-летний бывший полузащитник сборной Франции Йоан Кабай решил "повесить бутсы на гвоздь".
Соответствующее заявление футболист обнародовал в своем Twitter.
Coup de sifflet final ... pic.twitter.com/8T7zoBNYUI— Yohan Cabaye (@YCabayeofficiel) February 19, 2021
Кабай выступал за Лилль, Ньюкасл, ПСЖ, Кристал Пэлас, Аль-Наср и Сент-Этьен.
Йоан три раза становился чемпионом Франции, по два раза выигрывал Кубок Франции и Кубок лиги.
За сборную Франции Кабай провел 48 матчей и забил 4 гола. Он, в частности, был в составе команды на Евро-2016, где Франция проиграла в финале.
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