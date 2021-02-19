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Экс-хавбек сборной Франции объявил о завершении карьеры

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Йоан Кабай завершил профессиональную карьеру футболиста.
Йоан Кабай
Йоан Кабай
ФК Сент-Этьен

35-летний бывший полузащитник сборной Франции Йоан Кабай решил "повесить бутсы на гвоздь".

Соответствующее заявление футболист обнародовал в своем Twitter. 

Кабай выступал за Лилль, Ньюкасл, ПСЖ, Кристал Пэлас, Аль-Наср и Сент-Этьен.

Йоан три раза становился чемпионом Франции, по два раза выигрывал Кубок Франции и Кубок лиги.

За сборную Франции Кабай провел 48 матчей и забил 4 гола. Он, в частности, был в составе команды на Евро-2016, где Франция проиграла в финале.

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Теги: Йоан Кабай, ПСЖ, Сент-Этьен
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