ПСЖ отпустит Мбаппе за 200 миллионов

Парижане хотят сохранить своего форварда в команде.

Французский ПСЖ готов отпустить своего форварда Кильяна Мбаппе не менее, чем за 200 миллионов евро, сообщает Le Parisien.

По иенформации источника, парижане очень хотят сохранить Мбаппе, а такие запросы призваны оттолкнуть потенциальных покупателей. В ПСЖ полагают, что из-за кризиса, вызванного коронавирусом, ни один клуб не сможет позволить себе потратить такие деньги на трансфер футболиста.

Сам Мбаппе пока еще не определился относительно своего будущего.

Напоминаем, что во вчерашнем матче Лиги Чемпионов против испанской Барселоны Мбаппе оформил хет-трик.