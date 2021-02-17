Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ПСЖ отпустит Мбаппе за 200 миллионов

Комментариев: 0
Парижане хотят сохранить своего форварда в команде.
Кильян Мбаппе
Кильян Мбаппе
Getty Images

Французский ПСЖ готов отпустить своего форварда Кильяна Мбаппе не менее, чем за 200 миллионов евро, сообщает Le Parisien.

По иенформации источника, парижане очень хотят сохранить Мбаппе, а такие запросы призваны оттолкнуть потенциальных покупателей. В ПСЖ полагают, что из-за кризиса, вызванного коронавирусом, ни один клуб не сможет позволить себе потратить такие деньги на трансфер футболиста.

Сам Мбаппе пока еще не определился относительно своего будущего.

Напоминаем, что во вчерашнем матче Лиги Чемпионов против испанской Барселоны Мбаппе оформил хет-трик.

Поделись:
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь