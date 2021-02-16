Мбаппе рассказал о своем будущем в ПСЖ

Француз высказался о своей карьере в ПСЖ.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о своем пребывании в парижском клубе.

"Мое будущее? Глупо было бы решать после одного матча. Это требует довольно длительного осмысления.

Я всегда повторял, что мне здесь комфортно, а такие матчи делают еще счастливее", – приводит слова Мбаппе Mundo Deportivo со ссылкой на Movistar.

Ранее француз прокомментировал разгромную победу над Барселоной на Камп Ноу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.