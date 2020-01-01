Мбаппе стал третьим футболистом, забившим три гола Барселоне в ЛЧ

Также француз стал первым, кто сделал это в плей-офф.

Форвард ПСЖ Кильян Мбаппе стал третьим в истории Лиги Чемпионов футболистом, забившим в ворота испанской Барселоны три мяча, сообщает Squawka.

Ранее хет-трик в матче против клуба из столицы Каталонии делали только украинский форвард Андрей Шевченко в составе киевского Динамо в сезоне и колумбийский нападающий Фаустино Асприлья в составе английского Ньюкасла. Оба игрока свои хет-трики Барселоне оформили в сезоне 1997-98.

Напоминаем, что сегодня в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ обыграл Барселону со счетом 4:1.