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Мбаппе готов продолжить сотрудничество с ПСЖ

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Спортсмен поставил важное условие.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может подписать новое соглашение с французским грандом. Об этом сообщает AS.

Отмечается, что контракт будет подписан лишь в том случае, если в нем будет прописано, что Мбаппе сможет в дальнейшем стать игроком другой команды.

Этот вариант уже рассматривался сторонами до начала пандемии COVID-19.
Действующий контракт Мбаппе заканчивается летом 2022 года.

В этом сезоне 22-летний Мбаппе провел 19 матчей за “ПСЖ“ в Лиге 1, забил 15 голов и сделал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что у Мбаппе есть желание продолжить карьеру в мадридском Реале.

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Теги: ПСЖ, Реал, Килиан Мбаппе
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