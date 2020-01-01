Мбаппе готов продолжить сотрудничество с ПСЖ
Спортсмен поставил важное условие.
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может подписать новое соглашение с французским грандом. Об этом сообщает AS.
Отмечается, что контракт будет подписан лишь в том случае, если в нем будет прописано, что Мбаппе сможет в дальнейшем стать игроком другой команды.
Этот вариант уже рассматривался сторонами до начала пандемии COVID-19.
Действующий контракт Мбаппе заканчивается летом 2022 года.
В этом сезоне 22-летний Мбаппе провел 19 матчей за “ПСЖ“ в Лиге 1, забил 15 голов и сделал 6 результативных передач.
Ранее сообщалось, что у Мбаппе есть желание продолжить карьеру в мадридском Реале.
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