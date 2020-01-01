Мбаппе готов продолжить сотрудничество с ПСЖ

Спортсмен поставил важное условие.

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может подписать новое соглашение с французским грандом. Об этом сообщает AS.

Отмечается, что контракт будет подписан лишь в том случае, если в нем будет прописано, что Мбаппе сможет в дальнейшем стать игроком другой команды.

Этот вариант уже рассматривался сторонами до начала пандемии COVID-19.

Действующий контракт Мбаппе заканчивается летом 2022 года.

В этом сезоне 22-летний Мбаппе провел 19 матчей за “ПСЖ“ в Лиге 1, забил 15 голов и сделал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что у Мбаппе есть желание продолжить карьеру в мадридском Реале.