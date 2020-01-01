ПСЖ закрыл тренировочную базу из-за вспышки COVID-19
"Позитивные" тесты на коронавирусную инфекцию сдали ряд футболистов молодежных команд.
Учебно-тренировочный центр ПСЖ вынужденно закрыли из-за обнаружения очередной вспышки коронавируса среди футболистов. Об этом сообщается на официальном сайте парижан.
В командах U-17 и U-19 диагностировали сразу девять положительных результатов тестов на Covid-19.
Ожидается, что учебный центр будет закрыт до 11 февраля, после чего весь тренерский штаб и игроков вновь протестируют.
Что касается основной команды, то на нее эта ситуация не повлияла и она продолжает готовиться к матчам.
Ранее сообщалось, что дом звезды ПСЖ ограбили во время матча против Лорьяна.
Полная версия правил