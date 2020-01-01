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ПСЖ закрыл тренировочную базу из-за вспышки COVID-19

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"Позитивные" тесты на коронавирусную инфекцию сдали ряд футболистов молодежных команд.

Учебно-тренировочный центр ПСЖ вынужденно закрыли из-за обнаружения очередной вспышки коронавируса среди футболистов. Об этом сообщается на официальном сайте парижан.

В командах U-17 и U-19 диагностировали сразу девять положительных результатов тестов на Covid-19.

Ожидается, что учебный центр будет закрыт до 11 февраля, после чего весь тренерский штаб и игроков вновь протестируют.

Что касается основной команды, то на нее эта ситуация не повлияла и она продолжает готовиться к матчам.

Ранее сообщалось, что дом звезды ПСЖ ограбили во время матча против Лорьяна.

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