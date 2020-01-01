Неймар заговорил о переезде в АПЛ

Бразилец рассказал о специфике игры в Англии.

Нападающий Пари Сен-Жермен Неймар пообщался с журналистами Daily Mail, которые затронули тему потенциального перехода бразильца в один из клубов английской Премьер-лиги в будущем. Лидер парижского гранда признался, что редко следит за высшим дивизионом Англии.

"Меня мотивируют не поражения, меня мотивируют победы, которые я когда-либо одерживал в своей жизни и футбольной карьере. Я знаю, что значит выиграть Лигу чемпионов, и уверен, что снова выйду в финал с ПСЖ".

"Могла ли АПЛ быть вариантом для продолжения карьеры? Я не часто смотрю матчи Премьер-лиги, но я слышал, что там достаточного много единоборств... Но Лига 1 ничем не уступает в данном аспекте. Там также очень много борьбы!"

"Что касается моей главной мечты, то я хочу выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ и чемпионат мира со сборной Бразилии", — рассказал о своих планах на будущее Неймар.

Ранее экс-футболист ПСЖ рассказал, где бы хотел продолжить карьеру Мбаппе.